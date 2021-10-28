«Я считаю решение ошибочным»: режиссер Бутусов оценил назначение Хабенского худруком МХТ

Режиссер Юрий Бутусов заявил, что актер Константин Хабенский недостоин быть худруком МХТ имени Чехова.

«Я считаю это решение ошибочным, стратегически неверным. Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли». Юрий Бутусов

Как отметил Юрий Бутусов, в последнее время пошла нездоровая тенденция назначать руководителями театров успешных актеров. Ему такой подход кажется ошибочным. При этом он заметил, что исключения есть, но они совершенно не подтверждают правило, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что на днях Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача.

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