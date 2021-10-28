Женские туфли 2021/2022: пять свежих трендов
Видео
«Красотка» навсегда: образы Джулии Робертс с красных дорожек
Видео

«Я считаю решение ошибочным»: режиссер Бутусов оценил назначение Хабенского худруком МХТ

По его словам, руководители поступили стратегически неверно.

«Я считаю решение ошибочным»: режиссер Бутусов оценил назначение Хабенского худруком МХТ
Константин Хабенский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Юрий Бутусов заявил, что актер Константин Хабенский недостоин быть худруком МХТ имени Чехова.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов. Фото: Globallookpress.com

«Я считаю это решение ошибочным, стратегически неверным. Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли».

Юрий Бутусов

Как отметил Юрий Бутусов, в последнее время пошла нездоровая тенденция назначать руководителями театров успешных актеров. Ему такой подход кажется ошибочным. При этом он заметил, что исключения есть, но они совершенно не подтверждают правило, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что на днях Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Константин ХабенскийМХТ имени ЧеховаНовости googleСергей ЖеновачЮрий Бутусов