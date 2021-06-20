«У него было за 15 лет всего две работы»: Женовач объяснил уход Дюжева из МХТ имени Чехова

Как отметил худрук, актер сам разберется в этой истории.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему актер Дмитрий Дюжев покинул театр.

«У него за 15 лет было всего две работы. Это жизнь. Это, может быть, проблема Димы в чем-то. Но он сам разберется. Он – мастер». Сергей Женовач

Сам актер между тем продолжает утверждать, что он якобы продолжает служить в театре. «Я не покидал МХТ», — кратко рассказал он журналистам, после чего поспешил ретироваться и на отвечать на их каверзные вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация, что из репертуара МХТ имени Чехова убрали спектакль «Примадонны» с Дмитрием Дюжевым. Чуть раньше вывели другую постановку с участием актера – «Дворянское гнездо».

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Напомним, что Сергей Женовач постоянно работает над изменением репертуара в театре. Так недавно был, к примеру, убран спектакль «Контрабас», в котором задействован популярный российский актер Константин Хабенский.

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