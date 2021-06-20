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«У него было за 15 лет всего две работы»: Женовач объяснил уход Дюжева из МХТ имени Чехова

Как отметил худрук, актер сам разберется в этой истории.

«У него было за 15 лет всего две работы»: Женовач объяснил уход Дюжева из МХТ имени Чехова
Сергей Женовач. Фото: Globallookpress.com

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему актер Дмитрий Дюжев покинул театр.

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев. Фото: Globallookpress.com

«У него за 15 лет было всего две работы. Это жизнь. Это, может быть, проблема Димы в чем-то. Но он сам разберется. Он – мастер».

Сергей Женовач

Сам актер между тем продолжает утверждать, что он якобы продолжает служить в театре. «Я не покидал МХТ», — кратко рассказал он журналистам, после чего поспешил ретироваться и на отвечать на их каверзные вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация, что из репертуара МХТ имени Чехова убрали спектакль «Примадонны» с Дмитрием Дюжевым. Чуть раньше вывели другую постановку с участием актера – «Дворянское гнездо».

Напомним, что Сергей Женовач постоянно работает над изменением репертуара в театре. Так недавно был, к примеру, убран спектакль «Контрабас», в котором задействован популярный российский актер Константин Хабенский.

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Дмитрий ДюжевКонстантин ХабенскийМХТ имени ЧеховаПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей Женовач