Удержать труппу от раскола: почему Пореченков против, чтобы в будущем МХТ руководил Хабенский

За кресло худрука может в самое ближайшее время начаться настоящая война.

Сотрудница МХТ имени Чехова на правах анонимности заявила, что в ближайшее время в театре может начаться самая настоящая война за кресло худрука. В этой ситуации руководителям важно удержать труппу от раскола. По ее словам, на данный момент на кресло худрука претендуют Евгений Миронов и Константин Хабенский.

«Хабенский — человек влиятельный. Но его назначение может привести к расколу. Амбициозные артисты его поколения, а таких немало, скажут: почему Хабенский, а не я? И первый, кто так может сказать, — это его лучший друг Михаил Пореченков». Сотрудница МХТ

Как отметила сотрудница театра, Константин Хабенский — довольно жесткий человек. Сама она склонна больше к тому, чтобы худруком в будущем стал Евгений Миронов, который, как она считает, склонен к компромиссу, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в данный момент худруком и директором МХТ имени Чехова является один человек. Это Сергей Женовач.

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