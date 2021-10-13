Хабенский выйдет на сцену в роли барона Мюнхгаузена

16 октября в МХТ имени Чехова состоится большая премьера — впервые покажут спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» с Константином Хабенским.

Режиссер постановки Виктор Крамер и исполнитель главной роли написали эту пьесу вместе. Она основана на реальной жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, его рассказах и трудах различных литераторов в его жизни.

«Мир, окружающий нас, очень непрост, жесток, напряжен, технологичен. Можно убить жизнь на попытки его изменить, а можно пойти путем барона Мюнхгаузена – попробовать создать собственный мир, невзаправдашний, иллюзорный, но в котором будет радостно жить. Желание иллюзии, которая иногда важнее настоящего, достаточно заразно. Если этот вирус любви к красоте и иллюзии будет силен в тебе, другие люди тоже захотят жить в твоем фантастическом мире», — описывает спектакль Виктор Крамер.

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Кроме Хабенского, в постановке заняты Кристина Бабушкина, Надежда Калеганова, Даниил Феофанов, Михаил Трухин, Александр Усов и другие актеры.

«Враки» покажут 16, 17, 21, 22 октября, а также 12, 13 и 30 ноября.

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