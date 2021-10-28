Нажиться на шоу: сын Светланы Светличной просил кругленькую сумму за программу о ней

Несколько дней назад вокруг актрисы Светланы Светличной разыгралась настоящая драма. Она неожиданно пропала, а через несколько дней появилась в студии у Андрея Малахова.

81-летняя актриса, у которой в последнее время не складываются отношения с женой старшего сына Алексея, просто хотела внимания, пока волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сбивались с ног в ее поисках.

Оказывается, Алексей Ивашов даже хотел нажиться на этой истории. Когда ему предложили рассказать о маме в эфире «Прямого эфира», он потребовал миллион рублей. Таких денег сыну Светличной никто платить не стал. Его «потолок» — 100 тысяч рублей. Поэтому эфир не случился. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сама же Светличная решила, что 100 тысяч — это хорошие деньги. При том, что пенсия у нее — 56 тысяч. Поэтому повод нашелся быстро. Пока она была в больнице, а затем ее скрывали от публики организаторы одного ток-шоу, в эфире другого внучка актрисы заявила, что бабушка пропала.

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