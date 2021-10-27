«Я не хочу с невесткой общаться»: Светлана Светличная объяснила, почему «таинственно пропала»

По словам актрисы, ее просто «размазали» родные люди.

Актриса Светлана Светличная в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» объяснила причину своего «таинственного исчезновения». Волонтеры искали ее несколько дней.

Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», за несколько дней до пропажи у нее случился крайне неприятный разговор с невесткой Ольгой.

«Меня размазали. Я не хочу с невесткой встречаться и не хочу с ней общаться. Я продала старую квартиру в Ясеневе. И переехала в новый дом. Но это не мой дом. Я плохо там сплю. Чувствую себя одиноко. А ту свою прежнюю квартиру я очень любила». Светлана Светличная

Напомним, что Светлана Светличная не так давно переехала в новую квартиру недалеко от метро «Преображенская площадь». Она поселилась на 15-м этаже. В новом доме, как отмечала актриса, ей некомфортно.

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