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«Я не хочу с невесткой общаться»: Светлана Светличная объяснила, почему «таинственно пропала»

По словам актрисы, ее просто «размазали» родные люди.

«Я не хочу с невесткой общаться»: Светлана Светличная объяснила, почему «таинственно пропала»
Светлана Светличная. Фото: Globallookpress.com

Актриса Светлана Светличная в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» объяснила причину своего «таинственного исчезновения». Волонтеры искали ее несколько дней.

Светлана Светличная
Светлана Светличная. Фото: Globallookpress.com

Как отметила звезда картины «Бриллиантовая рука», за несколько дней до пропажи у нее случился крайне неприятный разговор с невесткой Ольгой.

«Меня размазали. Я не хочу с невесткой встречаться и не хочу с ней общаться. Я продала старую квартиру в Ясеневе. И переехала в новый дом. Но это не мой дом. Я плохо там сплю. Чувствую себя одиноко. А ту свою прежнюю квартиру я очень любила».

Светлана Светличная

Напомним, что Светлана Светличная не так давно переехала в новую квартиру недалеко от метро «Преображенская площадь». Она поселилась на 15-м этаже. В новом доме, как отмечала актриса, ей некомфортно.

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