СМИ: Актриса Светлана Светличная найдена живой

Источники сообщают, что звезда снималась в ток-шоу и поэтому пропала со связи.

В Москве нашли пропавшую актрису Светлану Светличную. Якобы сотрудники уголовного оперативного розыска установили местонахождение женщины.

Как сообщает Пятый канал, актриса жива и здорова, участвует в съемках одного из ток-шоу.

Светлану Светличную отыскали на территории киностудии имени Горького. Там она снималась в одном из популярных проектов. Скорее всего, скоро на ТВ выйдет программа с участием актрисы.

Тем временем с 21 октября родные и близкие знаменитости сбиваются с ног в поисках пропавшей. Многие были уверены, что она ушла из дома и потерялась в лесном массиве Лосиный остров. После появлялись сведения, что пенсионерку якобы видели просящей милостыню у разных станций московского метро.

Пока официально информацию о месте нахождения актрисы не подтверждают.

26 октября к поискам подключился поисково-спасательный отряд Liza Alert.

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