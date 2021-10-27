Смотрела телевизор, еду приносили прямо в номер: где пряталась Светлана Светличная

Звезда «Бриллиантовой руки» находилась в обычной гостинице и никуда не выходила из номера.

Актриса Светлана Светличная, пока ее искали родные и несколько сотен волонтеров, находилась в обычной гостинице в центре Москвы.

Как сообщил источник, проживание ей оплатила одна из популярных программ, где она и появилась в эфире. Выяснилось, что это обычная практика, когда ключевого героя ток-шоу прячут, чтобы его не перехватили конкуренты с других каналов, сообщает «Комсомольская правда».

«Так что Светлана Афанасьевна сидела несколько дней в номере, смотрела телевизор, еду ей приносили прямо в номер». Источник

Напомним, что Светлана Светличная пропала 22 октября. Ее искали несколько дней. К счастью, звезда «Бриллиантовой руки», которая страдает деменцией и которой уже 81 год, оказалась жива и невредима. Вместе с телевизионщиками она просто разыграла спектакль.

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