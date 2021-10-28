«Были две попытки поработать с Кончаловским»: Порошина беременной ушла от режиссера

Как отметила актриса, в те годы ее стали активно звать сниматься в кино.

Актриса Мария Порошина заявила, что ей пришлось беременной уйти от режиссера Андрея Кончаловского и перестать с ним сотрудничать.

«У меня были две попытки поработать с Андроном Кончаловским в Театре Моссовета, в пьесах Чехова «Дядя Ваня» и Эдварда Радзинского «Палач». Но, будучи беременной третьим ребенком, мне пришлось оставить репетиции и «выпасть» на какое-то время». Мария Порошина

Как отметила Мария Порошина, она в течение года проработала в «Театре на Покровке» у Сергея Арцибашева. Затем ее стали активно приглашать на роли в кино. Совмещать она уже не смогла и покинула театр, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что у Марии Порошиной пятеро детей. Старшая дочь — от актера Гоши Куценко. Трое детей — от актера Ильи Древнова. От кого Порошина родила сына, звезда не раскрывает.

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