«Я сама подала заявление на развод»: Порошина объяснила, почему развелась с Древновым

По словам актрисы, у них спустя 17 лет совместной жизни начались вопросы друг к другу и споры.

Актриса Мария Порошина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором супруге актере Илье Древнове. От него она родила трех дочерей.

«Мы познакомилась с ним очень смешно. Я считала, что после Гоши Куценко вряд ли кого-то полюблю. И вот я пошла однажды в театр к подруге Татьяне Кравченко на спектакль. Там мы и познакомились. Мы встретились с ним в буфете после спектакля, пообщались. Примерно через полгода я начала понимать, что между нами происходит что-то серьезное и трогательное. Однажды он пришел на день рождения к моей дочери от Гоши Куценко Полине, и я поняла, что мы уже не можем жить друг без друга». Мария Порошина

Интересно, что свадьбу звезды сыграли только после рождения второй дочки.

«Мы долго к этому готовились. Не торопили события. Решили потом быстро расписаться», — заявила она.

Отметим, что спустя 17 лет они приняли решение расстаться.