«Настоящая тигрица!»: Чехова в нижнем белье со «звериным» принтом удивила фанатов необычными снимками

Недавно Анфиса Чехова вернулась из Мексики. По ее словам, отпуск был спонтанным, зато эффективным. Телеведущая набралась новых эмоций, получила свежий загар и сотни новых кадров.

В своем инстаграм она поделилась снимками, на которых позировала в нижнем белье со «звериным» принтом.

«У меня тут фоточки в нижнем белье завалялись. Почему бы не выложить?!», — написала Чехова.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Хороша! Настоящая тигрица! Классная! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в скором времени Чехова отметит свой 44-й день рождения. Она воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили и тщательно скрывает личную жизнь.

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