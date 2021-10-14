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«Удобный и сексуальный»: Анфиса Чехова засветила «гром»-бедра в наряде с черепами и розами

Артистка поплавала с гигантскими черепахами в дерзком купальнике.

«Удобный и сексуальный»: Анфиса Чехова засветила «гром»-бедра в наряде с черепами и розами
Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова предстала на пляже в сплошном купальнике с мексиканскими мотивами. Примечательно, что наряд знаменитости не утаил ее сочные бедра.

Чехова облачилась в белоснежный пляжный наряд с розовыми и красными цветками розы. Также купальник украшали черепа. Изделие подчеркнуло тонкую талию Анфисы.

Чехова не стала прятать пышные бедра. Загорелые ножки Анфиса развернула, показав красивые изгибы подкачанных мышц.

 «Какие же красивые в Мексике пляжи. Как с открытки! На этом пляже мы плавали с гигантскими черепахами, и для этого мероприятия я выбрала купальник в черепах. Супер мексиканский: розы и черепа, супер удобный и супер сексуальный», – отметила Анфиса.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова в купальнике. Фото: Instagram.com/achekhova

«Как девочка!», «Просто красотка!», «Шикарная Анфиса, крутой купальник», – написали восхищенные поклонники Анфисы.

Напомним, ранее Анфиса Чехова похвасталась незнакомцем, который встал на одно колено и подарил телеведущей кольцо. Знаменитость призналась, что мужчина был готов сделать ей предложение руки и сердца.

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