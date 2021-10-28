«Рассуждают о музыке, как евнухи о гареме»: признанный певцом года Газманов высказался в адрес критиков

Накануне Олег Газманов стал певцом года. За него в опросе ВЦИОМ проголосовали 19 процентов россиян. О награде 70-летний артист узнал по телефону, когда все начали поздравлять его в мессенджерах. А вот некоторые музыкальные критики удивились его победе.

«Я, конечно, не хочу никого обидеть, но наши музыкальные критики рассуждают о музыке, как евнухи о гареме. Они варятся в собственном соку. Я еще лет 40 назад понял: не все, что ярко — популярно. Понимаете, Россия и народ живут по своим законам — заставить их любить путем многочисленных прокруток на радио и телевидении практически невозможно. А критики этого не понимают. Без обид», — сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» артист.

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Также Газманов отметил, что пока не будет уходить со сцены, хотя ранее заявлял о том, что планирует прекратить большие туры. К слову, выступает музыкант уже 53 года.

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