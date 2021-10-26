Обошли Басту и Пелагею: Газманов и Гагарина признаны лучшими певцами в 2021 году в России

Музыканты Олег Газманов и Полина Гагарина признаны лучшими певцами российской эстрады в 2021 году. Это следует из результатов опроса, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Отметим, что за Олега Газманова проголосовали 19 процентов из числа опрошенных. У ставшего вторым рэпера Басты – десять процентов, у замкнувших тройку лучших Григория Лепса и Сергея Лазарева – девять процентов.

Что касается представительниц прекрасного пола, то за Полину Гагарину проголосовали 17 процентов респондентов. У расположившейся на втором месте Пелагеи – 13 процентов. На третьем месте целая группа исполнительниц. Среди них Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия. У них у каждой по семь процентов.

Напомним, что всего в опросе приняли участие 1600 жителей России. Он был проведен 18 октября.

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