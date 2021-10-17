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«Она так картошку чистит классно»: Олег Газманов рассказал о кулинарных талантах Аллы Пугачевой

Как отметил музыкант, они похулиганили не так давно в доме у Примадонны.

«Она так картошку чистит классно»: Олег Газманов рассказал о кулинарных талантах Аллы Пугачевой
Олег Газманов. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Олег Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как провел время в доме у певицы Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Мы там оторвались. Бочку виски выпили, сломали столы, крушили телевизоры. Заказывали девушек для массажа. А вы как думали. Напишете несколько есаулов и морячек и вас тоже пригласят. Мы, кстати, очень хорошо посидели. А вот в конце похулиганили. У нее там в подвале реально такая дискотека. В зале с внуками и детьми были».

Олег Газманов

Как отметил Олег Газманов, Алла Пугачева – прекрасная хозяйка.

«Она так картошку чистит классно. Я так не умею. Прямо так тоненько. Вот как она нас угощала, какая все-таки она хозяйка. Сейчас все скажут, что Газманов уличил Пугачеву, что она сама чистит картошку», — заметил Олег Газманов.

Напомним, что Олег Газманов в первый раз побывал в замке Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина в деревне Грязь. Он остался в полном восторге от мероприятия.

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Алал Пугачевадеревня ГрязьМаксим ГалкинОлег ГазмановПрограмма "Ты не поверишь!"