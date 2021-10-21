Бузова, Газманов и другие: кто из артистов не выступит перед зрителями из-за нового локдауна в Москве

Какие концерты будут отменены в столице в нерабочую неделю.

С 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся антикоронавирусные ограничения. Так, согласно указу мэра Сергея Собянина, на этот период закрываются кинотеатры, музеи, цирки, концертные залы. Это значит, что все столичные зрелищные мероприятия, намеченные на данные числа, скорее всего, отменяются или переносятся на неопределенный срок.

Ольга Бузова: «Новую дату концерта я объявлю»

Первой под пандемийные санкции попала Ольга Бузова, чье шоу «Вот она я» должно было состояться 28 октября в концертном зале Crocus City Hall. Телеведущая готовила целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляцией.

Еще несколько дней назад Ольга прорекламировала новое шоу в эфире программы «Вечерний Ургант». Бузова даже исполнила танец на пилоне перед ведущим Иваном Ургантом. Предполагалось, что хореографические способности Ольги оценят и зрители шоу «Вот она я», но, к сожалению, коронавирус внес свои коррективы.

«Мы приняли решение перенести концерты на следующий год. Тогда же и сделаем аккредитацию для журналистов», — сообщил Teleprogramma.pro пиар-директор Ольги Антон Богославский.

Свое решение Ольга Бузова объяснила и на своей странице в Инстаграме.

«Дай Бог, в следующем году мы вернемся к нормальной жизни. Я хочу, чтобы мы с вами пели хором наши любимые песни и вместе переживали все эмоции на моем шоу. Чтобы никакие маски и болезни не мешали этому… Ну и конечно же, в первую очередь, я не буду и не могу подвергать вас опасности, потому что ситуация в стране усугубляется каждый день! Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату, которую я объявлю в ближайшее время», — обратилась Бузова к подписчикам.

Кто еще может не выступить в нерабочую неделю

В черный коронавирусный список попадает и концерт в «Крокусе» Олега Газманова, приуроченный к его 70-летию. На торжество приглашены Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Ани Лорак, Родион Газманов и победитель проекта «Голос. 60 плюс» Михаил Серебряков, чьим наставником на шоу и стал Олег Михайлович.

Также 3 ноября в Crocus City Hall должен состояться концерт дуэта «2 Маши». Пока точной информации об отмене этих двух выступлений нет. Но, скорее всего, мероприятия будут перенесены на другой срок.

Предполагается, что 5 ноября не отметит свое 25-летие и канал «Муз-ТВ». Шоу, приуроченное к юбилею музыкального телеканала, должно было состояться в Государственном Кремлевском дворце. Планировалось, что в концерте примут участие звезды разных поколений: Николай Басков, Лолита, Дима Билан, Егор Крид, Мот, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

Также неизвестна судьба концертов Валерия Гергиева в Зарядье, намеченных с 25 по 31 октября.

А Дава концерт не отменит

А что же будет с артистами, успевшими организовать выступления до 28 октября?

Так, концертный директор блогера Давида Манукяна Владимир рассказал изданию Super, что отмена концерты Давы в Известия Hall даже не обсуждается. Выступление ведущего состоится 23 октября с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Под вопросом пока проведение концерта Александра Панайотова 26 октября в Vegas City Hall. Однако в комментариях изданию Super сам певец отметил, что локдаун объявлен 28 октября, так что он успевает попасть в нормальное русло.

Teleprogramma.pro желает здоровья москвичам и гостям столицы и просит их соблюдать все необходимые меры безопасности.

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