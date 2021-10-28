Бузова, подвинься: 65-летняя Долина щегольнула конским наращенным хвостом

Лариса Долина в свои 65 лет провела тотальную смену своего имиджа. Артистка, которая за последний год сильно постройнела и помолодела, нарастила себе волосы.

Народная артистка России вслед за Ольгой Бузовой вышла в люди с длинным, до самых ягодиц, конским хвостом. Белокурые локоны омолодили и без того моложавую артистку. И многие подписчики усыпали звезду в Instagram комплиментами. А вот профессиональный стилист раскритиковал.

В то же время Ольгу Бузову за подобные локоны жестко хейтят в Сети, называя их то соломой, то паклей, то китайской лапшой.

Кстати, вид сзади тоже впечатляющий, и артистку легко спутать с Ольгой Бузовой. А вам нравится новый стиль Ларисы Александровны?

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