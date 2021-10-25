Модницы: Бузова вслед за Пугачевой поддержала тренд на две сумки в одном образе

В этом сезоне модельеры и стилисты так и не смогли определиться, какие сумки моднее — маленькие или утрированно большие. Поэтому актуальны оба экземпляра, а для тех, кто не хочет выбирать между ними, есть приятная новость — в настоящий момент модно носить сразу две сумки.

Как рассказал Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен, тут есть несколько вариантов сочетаний: сумки одинаковых текстур побольше и поменьше, дуэт плоской сумочки на ручке и кожаной папки для документов, а также сумочек из разных стилей и разных фактур (одна аксессуарная, а вторая полезная).

Именно на третьем варианте остановила свой выбор Алла Пугачева, отправившаяся на шопинг с сумочкой-кулоном и сумкой-мешком, мы об этом писали ранее. И практически сразу же вслед за ней на публике появилась с двумя сумками Ольга Бузова. Она взяла компактную красную сумочку и мягкий объемный экземпляр с красными элементами, получился стильный комплект.

Ниже на видео вы сможете подробнее познакомиться с этим интересным трендом.

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