«Бесподобно»: Лариса Долина и Лера Кудрявцева предстали на съемках в алых брючных костюмах

Джазовая певица стала гостьей передачи «Звезды сошлись», где поразила многих своим моложавым видом. Она призналась, что похудела на 20 килограммов.

Лариса Долина в прошлом году отметила юбилей. Знаменитая джазовая исполнительница в свои 65 лет может похвастаться насыщенной жизнью. Как только ограничения, связанные с пандемией, были ослаблены, она возобновила гастроли. Осенью артистка ездила в Крым, где участвовала в разных фестивалях, а зимой она активно снималась в телепередачах. Поклонники следили за тем, как певица на их глазах преображалась.

Недавно Лариса Александровна стала героиней нового выпуска передачи «Звезды сошлись». Она получила множество комплиментов, так как похудела на 20 килограммов. Певица предстала в студии в алом брючном костюме. Примечательно, что в таком же наряде в этот день была и ведущая Лера Кудрявцева. Однако она одарила комплиментом Долину. Был восхищен коллегой и Николай Басков.

«Выглядит просто бесподобно! Потрясающе!» — заявил он.

Артистка в свою очередь раскрыла секреты своего похудения. Она рассказала, как изменила свое питание и где поправляет здоровье. После преображения певица сменила гардероб.

«Я теперь в шортах могу ходить, мини-юбках», — похвасталась звезда.

Заговорила она и о личной жизни. «У меня просто крылья за спиной, я летаю», — отметила Лариса Александровна. Поклонники посчитали, что она заметно похорошела. Многие одарили ее комплиментами в соцсети. Напомним, что выпуск проекта «Звезды сошлись» с Долиной выйдет в эфир в 28 марта на канале НТВ.

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