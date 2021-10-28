«Достаточно смелый и ответственный шаг»: Малькова рассказала о переезде

До знакомства с Анастасий Макеевой ее новый муж, Роман Мальков жил в Словении. Там у него была жена и четверо детей. В Европу семья переехала из российского Обнинска ровно семь лет назад. Об этом рассказала Светлана в своем инстаграм.

«Переезд в новое государство – достаточно смелый и ответственный шаг, на который большинство не решается в течение всей жизни. Однако наши мысли о светлом будущем для детей, поиск новых возможностей и лучших условий не дали нам сидеть на месте, я никогда не схожу с дистанции», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Светланы, 16-летний Андрей, весной переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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