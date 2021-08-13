«Пожалей папу»: Андрей Черкасов понежничал с годовалым сыном

Телеведущий Андрей Черкасов поделился в сторис Instagram милым семейным видео, на котором запечатлел свою супругу Кристину и сына Святослава.
Сначала к мальчику с просьбой ее пожалеть и поцеловать обращается мама, годовалый малыш сначала шлепает ее ладошкой по лицу, а затем начинает обнимать.
Потом с такой же просьбой к сыну обратился Андрей Черкасов.
«Святослав, пожалей папу», — говорит он малышу.
Мальчик послушно бросается к отцу, по пути кусает маму за ногу, обнимает папу за шею и целует его.
«Ой, мой мальчик, да», — тает от любви звездный отец.
Счастливый Андрей Черкасов расплывается в блаженной улыбке — такое счастье родителям может подарить только ребенок.
Напомним, сыну ведущего «Дома-2» Андрею Черкасова, Святославу, в апреле исполнился годик. Звездный отец много времени проводит с малышом, обожая наблюдать за тем, как растет и меняется его наследник.
Андрей Черкасов даже рад, что у него нет вечерних эфиров на «Доме-2», ведь благодаря этому он может больше внимания уделить Святославу.