«Пожалей папу»: Андрей Черкасов понежничал с годовалым сыном

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов много времени проводит с семьей.

Телеведущий Андрей Черкасов поделился в сторис Instagram милым семейным видео, на котором запечатлел свою супругу Кристину и сына Святослава.

Сначала к мальчику с просьбой ее пожалеть и поцеловать обращается мама, годовалый малыш сначала шлепает ее ладошкой по лицу, а затем начинает обнимать.

Потом с такой же просьбой к сыну обратился Андрей Черкасов.

«Святослав, пожалей папу», — говорит он малышу.

Мальчик послушно бросается к отцу, по пути кусает маму за ногу, обнимает папу за шею и целует его.

«Ой, мой мальчик, да», — тает от любви звездный отец.

Счастливый Андрей Черкасов расплывается в блаженной улыбке — такое счастье родителям может подарить только ребенок.

Напомним, сыну ведущего «Дома-2» Андрею Черкасова, Святославу, в апреле исполнился годик. Звездный отец много времени проводит с малышом, обожая наблюдать за тем, как растет и меняется его наследник.

Андрей Черкасов даже рад, что у него нет вечерних эфиров на «Доме-2», ведь благодаря этому он может больше внимания уделить Святославу.

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