«Их разговоры умиляют»: бывший муж Марии Круглыхиной начал общаться с их общей дочкой Лизой

Бывший муж Марии Круглыхиной и экс-участник «Дома-2» Сергей Адоевцев в первое время после развода не интересовался жизнью их общей дочери Лизы.

Максимум, что он делал, это раз в год звонил, чтобы поздравить девочку с днем рождения. Мария Круглыхина не препятствовала общения папы с дочкой, но и поощрять его тоже не хотела, зная особенности поведения Сергея Адоевцева.

Но молодой человек вдруг взялся за ум и с недавнего времени чаще общается с Лизой. Правда, по телефону, поскольку Сергей Адоевцев живет в Москве, а Маша Круглыхина с детьми — в Дивеево.

«Видимо, настал час, когда они оба созрели к теплому общению, — поделилась Маша Круглыхина в микроблоге. — Их разговоры сейчас только умиляют. Потом я вижу радостную Лизу после каждой их беседы. Кажется, что в это самое сердечко, наконец-то, начала заходить долгожданная полнота. Отцовская».

Напомним, Мария Круглыхина после расставания со вторым мужем одна растит троих детей: дочку Лизу от первого брака, сына Илью и дочь Дашу — от второго.

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