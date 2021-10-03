«Вишенка на торте в нашей семье»: Маша Круглыхина из «Дома-2» впервые показала лицо младшей дочери Даши

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина в середине июня этого года в третий раз стала мамой. Она родила дочку Дашу от мужа Михаила Зайцева, с которым рассталась во время беременности.

Теперь Мария Круглыхина одна растит троих детей – старшую дочку Лизу она родила в браке с экс-участником «Дома-2» Сергеем Адоевцевым, а сына Илью и дочь Дашу – от мужа Михаила Зайцева. Сейчас к Марии переехала из Одессы ее мама, которая и помогает ей справляться с детьми.

Не так давно Маша Круглыхина окрестила маленькую Дашеньку. Видео с таинства в церкви она поделилась в микроблоге, показав в кадрах лицо девочки.

«Ну что, пришло время познакомиться с нашей Дашулькой. Я долго решала, показывать ее или нет, но подумала, что когда-то все равно увидитесь. Она ведь вишенка на торте в нашей семье», — подписала видео с дочкой Маша Круглыхина.

Крошка, которой три с половиной месяца, очень похожа на своего старшего брата Илью, что и отметили подписчики Марии Круглыхиной в комментариях к видео.

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