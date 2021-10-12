Леди в белом: Маша Круглыхина нарядилась в одной тональности с младшей дочкой-пухляшкой

Экс-участница «Дома-2» Мария Круглыхина решила порадовать своих детей очередной поездкой на море.

Многодетная мама спонтанно сорвалась в Абхазию вместе с тремя наследниками и своей мамой, которая сейчас является ее единственной и главной помощницей.

С момента приезда в Абхазию, в микроблоге Марии Круглыхиной стали появляться жизнеутверждающие фотографии с морского берега.

На одной из них Мария Круглыхина покрасовалась в белом облегающем платье с младшей дочкой на руках.

Даша, которой скоро исполнится четыре месяца, облачена, как и мама, во все белое. Только голову девочки украшает головной убор пудрового цвета в виде чалмы.

«Я никогда сама себе лайки не ставила под фото, а сегодня позволю себе это дорогое удовольствие. И ко всему еще оставлю этот пост вообще без длинных простыней. Пусть будем просто мы и солнышко в закате», — подписала Маша Круглыхина красивые кадры.

Напомним, после расставания с мужем Михаилом Зайцевым Мария Круглыхина одна растит троих детей.

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