«Я по себе такой скучала»: Маша Крулыхина из «Дома-2» показала своих троих подросших детей

Бывшая участница проекта «Дом-2» Маша Круглыхина 19 июня в третий раз стала мамой. У звезды реалити-шоу родилась дочка Даша. Во время беременности Мария рассталась со вторым мужем – папой Даши и сына Ильи. Михаил Зайцев, по признанию Круглыхиной, оказался абьюзером, и в отношениях с ним она измучилась.

Теперь же Мария Круглыхина дает понять, что начала выздоравливать. Этому способствует еще и то, что сейчас молодая мама со всеми своими тремя детьми и их бабушкой отдыхает в Ялте. Здесь накануне, 7 августа, они отметили три годика сыну Илюше, а 19 августа отпразднуют два месяца его сестренке Даше.

В микроблоге Маша Круглыхина разместила фото, на котором запечатлелась со всеми своими наследниками. Лиза, которой восемь лет, стоит рядом с мамой, маленькую Дашу Мария держит на руках, а трехлетний Илья залез в коляску сестренки.

«Может, это лето и есть мой последний рассвет на закате жизни молодой. Шучу, конечно, но честно сказать, я по себе такой скучала. Появился забытый вкус ко всему прекрасному вокруг, снова чувствую необъятную палитру ощущений, это просто так не описать», — призналась Мария Круглыхина.

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