Уже два месяца: Ирина Пинчук нарядила подросшего сына в полосатый наряд с «бабочкой»

Экс-участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян не перестают удивляться тому, как быстро растет и меняется их наследник Давид.

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями в июле этого года. 19 сентября их сыну Давиду исполнилось уже два месяца.

Пара не перестает удивляться быстрому взрослению мальчика и переменам, которые они наблюдают в малыше каждый день.

Радостью и счастьем, которое они получают от своего родительства, Ира Пинчук и Арай Чобанян делятся с поклонниками.

Ира Пинчук поделилась в микроблоге видео, на котором предстала с сыном на руках. Мама и ее малыш одеты в одной стилистике. У Иры футболка в полоску, а у Давида – костюмчик.

«На этих двух матросов посмотрите», — говорит за кадром Арай Чобанян.

Ира Пинчук улыбается и слегка пританцовывает с сыном на руках, вероятно, чтобы тот не расплакался.

«Посмотрите, «бабочка» какая у нас. Какой джентльмен у нас», — приговаривает молодая мама.

Напомним, не так давно Ира Пинчук и Арай Чобанян рассекретили лицо маленького сына Давида. Оказалось, что мальчик – копия своего папы.

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