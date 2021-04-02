Мраморные полы, панорамные окна, лаунж-зона: беременная Ира Пинчук заселилась с Араем Чобаняном в шикарную квартиру

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян готовятся впервые стать родителями. Первенец пары появится на свет летом этого года. Ожидая рождения сына, Ирина и Арай решили арендовать более просторное, чем ранее, жилье.

На днях влюбленные переехали в роскошные апартаменты в элитном доме. Площадь квартиры Ирина Пинчук и Арай Чобанян не озвучили, но очевидно, что она огромная.

В новом жилище экс-участников «Дома-2» три спальни, большая кухня, лаунж-зона, гардеробные, ванная комната, отдельная комната с джакузи и панорамным окном.

«Это наш коридор. Чтобы вы понимали, это чистый, настоящий мрамор. Красота!» — показали Арай и Ирина новую квартиру.

Пока еще в комнатах царит небольшой хаос, вещи пока не разобраны, часть еще лежит в коробках. Но пара в прекрасном настроении и в полном восторге от жилища.

«С первого дня переезда в Москву я мечтал о таком: проснуться утром, повернуть голову, а тут такая панорама», — показал Арай Чобанян огромное окно от пола до потолка в спальне.

В этой квартире Ирина и Арай планируют прожить примерно год, и именно сюда они через какое-то время принесут новорожденного сына.

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