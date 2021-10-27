«Очень красивая!»: Боярская в юбке из фатина и белоснежном жакете предстала на красной дорожке

Актриса посетила премьеру сериала «Седьмая симфония» в Санкт-Петербурге. Она выбрала современный образ для такого случая.

Елизавета Боярская является дочкой Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Она пошла по стопам родителей и стала актрисой. В ее копилке множество ролей в кино. Ее можно увидеть в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение» и «Грозовые ворота».

При этом артистка успевает совмещать карьеру и материнство. Вместе с мужем Максимом Матвеевым она воспитывает сыновей: Андрея и Григория.

Поклонники часто удивляются тому, что при всей загруженности Боярская успевает наряжаться. В 35 лет она обладает стройной фигурой, которую подчеркивает женственными нарядами. Накануне актриса посетила премьеру сериала «Седьмая симфония» в Санкт-Петербурге.

Для такого случая она облачилась в юбку из фатина и белоснежный жакет оверсайз. Туфли-лодочки дополнили ее образ.

Елизавету сопровождал ее муж, который облачился в total black образ. Они покрасовались на красной дорожке. Актриса осталась в восторге от первых серий сериала.

«Вчера в Санкт-Петербурге, в кинотеатре киностудии Ленфильм прошла премьера сериала „Седьмая симфония“. Были показаны первые три серии. Целиком сериал выйдет уже совсем скоро на телеканале „Россия“», — поделилась звезда. «У восхитительного оператора Петра Духовского и у всей команды получилось рассказать про что-то гораздо большее, чем про одну из страшных и великих страниц истории ВОВ», — добавила она.

Друзья одарили ее комплиментами. «Лиза, очень красивая!» — заявила Елена Захарова. «Лиза — вы супер красотка! Стильная, роскошная, стройная, классная!», «Такой шикарный образ, а туфли просто огонь», «Лиза , любовь и благодарность от Луны и обратно», «Какая же вы красивая пара», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.