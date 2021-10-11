Чтобы быть заметной: Боярская вслед за Валерией облачилась в алый жакет

Певица Валерия недавно предстала на публике в алом жакете, сочетав его с кожаными шортами, туфлями на высокой подошве и полупрозрачными колготками, которые считаются хитом этого сезона. Ранее этот тренд озвучил Александр Рогов.

Теперь вслед за Валерией алый цвет жакета выбрала и Елизавета Боярская. К нему в комплект артистка примерила черный топ и классические голубые джинсы, украсив шею колье из тонких цепочек.

Отметим, что к красным оттенкам ранее рекомендовала присмотреться женщинам Эвелина Хромченко. Она уверена, что этот тон не позволяет никому оставаться незамеченной. Это самый простой способ привлечь к себе внимание, особенно в тандеме с помадой такого же цвета.

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