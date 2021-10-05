По последним трендам: Боярская отметилась на прогулке в молодежном образе с «обрезанной» курткой из денима

Елизавете Боярской уже 35 лет, она известная и востребованная актриса, но в обыденной жизни предпочитает носить обычные повседневные образы. Правда, не лишенные очарования и с соблюдением трендовых тенденций.

В личном блоге она поделилась снимком с прогулки, на которую она облачилась в джинсы и куртку-варенку, а также розовую футболку. В качестве аксессуара артистка подобрала сумочку в оттенке фуксии.

Или, как рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала, цвета шокинга. Он, к слову, сейчас в тренде. И, как утверждает историк моды, вещи в данном тоне всегда привлекают внимание других. Впрочем, российские женщины сами обожают этот оттенок.

Отметим также, что в этом сезоне актуальны также элементы хенд-мейда, с обрезанными, рваными и намеренно необработанными краями. Такие вещи можно купить в готовом виде или обрезать (оборвать самим). Александр Рогов, к примеру, рассказывал на YouTube-шоу Rogov live, что часто обрезает джинсы сам, делая их короче, а из джоггеров и вовсе изготавливает легким движением ножниц шорты. Концы он, естественно, не обрабатывает.

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