«Очередная Барби»: поклонники не узнали Марину Зудину с фильтрами и новой прической

Звезда театра и кино Марина Зудина поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлена с новой прической и цветом волос.

Отныне у актрисы более короткое, чем прежде, каре, и более светлые локоны. Марина Зудина стала кипенно-белой блондинкой.

На видео она к тому же применила фильтры Instagram, которые превратили ее красивое лицо в кукольное.

Не все подписчики Марины Зудиной поняли, что она прибегла к приему, который обычно используют инстадивы, и принялись критиковать актрису за обезличенную внешность.

Кто-то утверждает, что Марина Зудина стала похожа на певицу Валерию, а кто-то нашел сходство с Ингеборгой Дапкунайте.

«На пару секунд подумала, это Валерия. Прической здесь похожи», «Очередная Барби! В прежней Зудиной был шарм и изюминка, а теперь как все малолетки!», «Не волнуйтесь! Это просто фильтр!», «Я думала, это Валерия», «А я подумала, что Дапкунайте», — поделились мнениями подписчики Марины Зудиной.

Напомним, ранее Марина Зудина прокомментировала назначение Константина Хабенского на должность худрука МХТ имени Чехова.

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