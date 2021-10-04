«Приглашать малоизвестных людей»: авторская программа Владимира Познера возвращается на Первый канал

В этот понедельник, 4 октября, в эфир Первого канала после перерыва возвращается авторская программа Владимира Познера – «Познер», в рамках которой телеведущий берет интервью у известных личностей.

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Героиней первого после перерыва программы «Познер» станет актриса Ингеборга Дапкунайте. Но автор передачи Владимир Познер обещает, что раз в месяц будет приглашать в эфир и малоизвестных, но очень интересных с его точки зрения, людей.

С будущими героями своей программы Владимир Познер познакомился во время поездки по России, которую совершил с Иваном Ургантом, снимая программу о совместных путешествиях.

«После съемок фильма о России, после поездки по нашей стране, в которой я встречался с большим количеством интересных и ярких людей, мне бы очень хотелось хотя бы раз в месяц приглашать к себе в студию жителей из разных российских городов, нестоличных. И еще я буду стремиться к тому, чтобы приглашать не только известных, но и малоизвестных людей, однако чрезвычайно интересных, с моей точки зрения», — сказал Владимир Познер.

Программа «Познер» выйдет в эфир 4 октября в 0:15 по московскому времени, сразу после передачи «Вечерний Ургант» на Байконуре.

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