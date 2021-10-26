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С эффектом мерцания: Долина поддержала главный тренд сезона, выбрав платье с пайетками

О моде на ткань с блестящим декором ранее рассказывал стилист Александр Рогов.

С эффектом мерцания: Долина поддержала главный тренд сезона, выбрав платье с пайетками
Лариса Долина. Фото: Global look press

Народная артистка Лариса Долина тщательно готовится к каждому своему  выходу к любимому зрителю, продумывая концертные образы до мелочей. Иногда ей требуется «помощь зала», и она обращается к своим подписчикам в личном блоге с просьбой дать ей совет.

Вот и на этот раз перед важным выступлением Лариса Долина решила узнать мнение фолловеров. В Instagram певица обнародовала фото в концертном платье оттенка слоновой кости по фигуре длины мини. Наряд был украшен пайетками и обладал эффектом мерцания, который усиливался при свете софитов.

«Готовлюсь к завтрашнему юбилейному концерту Игоря Бутмана. Как вам? Или поменять платье?» — написала Долина в Сети.

Лариса Долина. Скриншот микроблога артистки: instagram.com/larisa.dolina.official/

Большинство подписчиков в комментариях поддержало свою любимицу с выбором костюма.

Отметим, что одежда с пайетками — это главный тренд сезона. Об этом ранее заявил стилист Александр Рогов.

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