«Не складывайте в одну тарелку закуски и горячее»: как вести себя за шведским столом, рассказал Васильев

Александр Васильев рассказал зрителям YouTube-канала Class, как вести себя за шведским столом. Часто россияне набирают себе всю еду сразу, горой, а потом долго трапезничают ей.

Оказалось, что так поступать в корне неверно – лучше сделать несколько заходов к подаче блюд, чем занимать своей едой весь стол. И уж тем более не стоит складывать все в одну тарелку.

«Со шведского стола очень много можно унести. Но зачем? Если он шведский, он всегда есть. Поэтому возьмите вначале закуски, потом другие блюда. Но не складывайте никогда в одну тарелку и закуски, и горячее, и еще пирожное, чтобы все это смолотить. Лучше сделать три захода: на холодные закуски, горячее, десерт», — прокомментировал Александр Васильев.

Он заметил, что шведский стол для женщин – это еще возможность показать себя людям и познакомиться с мужчинами.

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