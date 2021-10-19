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Почему мужа и жену нельзя в гостях сажать вместе, рассказал Александр Васильев

Супруги должны получать удовольствие от светского вечера, как и остальные приглашенные.

Почему мужа и жену нельзя в гостях сажать вместе, рассказал Александр Васильев
Александр Васильев. Фото: Global look press.

Александр Васильев рассказал на YouTube-канале Class об этикете во время приема гостей. Он посоветовал сразу же давать приглашенным людям краткую характеристику, чтобы между ними быстрее завязался разговор. Одного имени тут недостаточно.

Александр Васильев. Фото: Global look press

Кроме того, по возможности усадить за столом мужчин и женщин попеременно. Так кавалеры смогут ухаживать за дамами. И обязательно рассадить супругов в разные места.

«Они всю жизнь рядом, в гостях им неинтересно сидеть рядом. Они хотят сидеть порознь. И вы посмотрите на своего мужчину со стороны, как он себя ведет», — прокомментировал Александр Васильев.

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