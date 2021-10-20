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Нужно ли благодарить мужчину, если он открыл перед вами дверь или пропустил первой, рассказал Васильев

Некоторые дамы уверены, что сильная половина человечества просто обязана ухаживать за ними.

Нужно ли благодарить мужчину, если он открыл перед вами дверь или пропустил первой, рассказал Васильев
Александр Васильев. Фото: Global look press

Александр Васильев раскрыл зрителям YouTube-канала Class некоторые правила этикета. Историк моды рассказал, как вести себя за шведским столом, объяснил, почему нельзя в гостях садить мужа и жену рядом, а также ответил на вопрос зрительницы о поведении с незнакомыми и вежливыми мужчинами.

Александр Васильев. Фото: Global look press

Даму интересовало, стоит ли благодарить мужчину, если он открыл перед вами дверь или пропустил вперед на выходе из лифта. Александр Васильев ответил, что обязательно. Сделать это можно разными способами.

«Скажите: «Спасибо», «Мерси», «Как мило», «Вы галантны». Есть же разные слова. Или можно просто улыбнуться», — посоветовал ведущий.

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