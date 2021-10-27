«Как не влюбиться в женщину в этом цвете!»: Васильев назвал оттенок, который создает ощущение позитива

Сейчас этот тон очень популярен, и женщины его любят.

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказал о тренде на розовый оттенок. Его традиционно очень любят в России, а сейчас он переживает новый взлет интереса к себе со стороны дизайнеров.

По словам историка моды, розовый цвет начинает привлекать к себе внимание женщин, когда им хочется чего-то праздничного, приятного, позитивного.

«Розовый цвет был популярен в разные времена, но особенно ярко — в 1950-е годы. После тяжелых лет войны женщины хотели позитива и розовый цвет ассоциировался с мирным женственным временем и успехом. Да, действительно, как же не влюбиться в женщину в этом ярком розовом цвете!» — сказал Александр Васильев.

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