«Никогда не давайте в долг деньги!»: почему это недопустимо, рассказал Васильев

Сам историк моды этого никогда не делает.

Александр Васильев на YouTub-канале Class рассказал о правилах этикета в обществе. Он заявил, что вполне приемлемо отказать даже близким людям в просьбе одолжить деньги. Сам он, к примеру, никогда этого не делает.

«Никогда не давайте в долг деньги! Это причина конца дружбы и отношений. Или дайте в долг, если вы хотите отвязаться от человека навсегда, потому что он больше к вам не придет никогда», — сказал Васильев.

Историк моды также не советует культурным людям предлагать комиссию, если они все-таки решили дать в долг. «Нельзя, это старуха-процентщица делала. Это нехорошо. Лучше функции кредита предоставить банковской организации», — заметил он.

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