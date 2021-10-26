В какой одежде женщины всегда выглядят толстыми, рассказал Александр Васильев

Александр Васильев заговорил о тренде последних лет, который может сыграть злую шутку.

Эвелина Хромченко не раз говорила в эфире «Модного приговора» на Первом канале, что свободная одежда на пару размеров больше или оверсайз — это самый простой способ спрятать лишний вес и «выглядеть как воробей», даже если не имеешь хрупкой фигуры.

Однако, безразмерные наряды работают в пользу стройности не всегда. Случай, ярко характеризующий этот момент, произошел на проекте, когда стилист нарядила стройную гостью шоу в наряды исключительно стиля оверсайз. Все модные эксперты сошлись во мнении, что образ из-за этого получился крайне мешковатым.

«Мне катастрофически не понравился этот выход, потому что слово «мешковато» тут абсолютно в точку. Конечно, оверсайз в моде, но, когда он использован во всех аксессуарах и компонентах, это выглядит так, как будто наша героиня — бодипозитив. Девушку увеличили и состарили», — прокомментировал Александр Васильев.

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