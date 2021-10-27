«К свадьбе все готово»: Гоген Солнцев отправился в ЗАГС со своей невестой

Пока фрик не распространяется о личности будущей жены.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что отправился в ЗАГС со своей новой возлюбленной, которую он пока скрывает от общественности.

«К свадьбе все готово. Уже едем в ЗАГС». Гоген Солнцев

Напомним, что не так давно Гоген Солнцев развелся со своей женой Екатериной Терешкович. Вместе они были всего три года. Разница в этой паре составляла 26 лет.

Заметим, что развод Солнцева и Терешкович получился скандальным. К примеру, пенсионерка хочет посадить Солнцева, который разрушил ее личную жизнь. Со своей стороны, фрик говорит, что Терешкович неадекватна.

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