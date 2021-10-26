«Она такая эфемерная»: Солнцев назвал двух человек из «Дома-2», кто решался перечить Собчак

Как отметил шоумен, светская львица по своим повадкам так и осталась в 90-х годах.

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал двух человек, кто решался перечить тогдашней ведущей «Дома-2» Ксении Собчак на лобном месте. Остальные это делать побаивались.

«Вполне себе может быть, что Степа Меньщиков снимал трусы с Собчак, как он недавно рассказывал. Степа может. Это похоже на правду. Степа с ней всегда был грубоват. Она задевала его. До какого-то момента я соблюдал пиетет, а потом понял, что это бесполезно. Я ее часто затыкал и критиковал. Это делали только я и Степа Меньщиков». Рустам Солнцев

Как отметил Солнцев, года три назад он встретился с Собчак на съемках.

«Она смотрит на меня и говорит: «Я знаю, ты – Руслан». «Вообще, Рустам», – отвечаю я. В ней есть такое небольшое пренебрежение к окружающим. А потом выяснилось, что она читает все мои статьи про нее. А пять минут назад говорила, что плохо имя помнит. Она такая эфемерная.

На проекте она, что уж говорить, выделывалась. Я ее сильно давил интеллектом. Она до сих пор сидит где-то в 90-х. Типа, не узнает людей. Но сейчас это не современно. Такое отношение к людям – это не круто и не классно. Это видно, как она пренебрегает людьми. Не осталось у нее почти подруг. Раньше они ходили гурьбой, а теперь все, никого нет», – заметил Солнцев.

Ранее еще один бывший участник шоу Степан Меньщиков отмечал, что как-то Ксения Собчак стала учить его манерам, как правильно общаться с дамами. Он сходил с ней за баню и снял трусы со светской львицы по колено.

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