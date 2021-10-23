Заплатил охранному агентству 300 тысяч рублей: Терешкович требует от Солнцева отменить свадьбу

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что бывшая жена Екатерина Терешкович требует, чтобы он отменил свадьбу со своей новой пассией.
Как отметил шоумен, его экс-супруга – ненормальный человек. Солнцев считает, что Терешкович вполне может появиться в ЗАГСе и сорвать бракосочетание. По его словам, от пенсионерки можно ожидать и тухлых яиц, и испорченных помидоров.
«Чтобы избежать неприятных моментов, я нанял охрану – заплатил частному охранному агентству триста тысяч рублей. Надо бы, конечно, чтобы Катя эти траты возместила. Но от нее ничего не дождешься, если только драк и пьяных скандалов. А я этого в день в своей свадьбы очень не хочу».
Напомним, что Гоген Солнцев после трех лет брака расстался с Екатериной Терешкович. Уже 27 октября он снова женится. Пока фрик скрывает от общественности свою новую пассию, сообщает «Собеседник».
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