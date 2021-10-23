Заплатил охранному агентству 300 тысяч рублей: Терешкович требует от Солнцева отменить свадьбу

Как отметил фрик, от бывшей жены можно ожидать всего, чего угодно.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что бывшая жена Екатерина Терешкович требует, чтобы он отменил свадьбу со своей новой пассией.

Как отметил шоумен, его экс-супруга – ненормальный человек. Солнцев считает, что Терешкович вполне может появиться в ЗАГСе и сорвать бракосочетание. По его словам, от пенсионерки можно ожидать и тухлых яиц, и испорченных помидоров.

«Чтобы избежать неприятных моментов, я нанял охрану – заплатил частному охранному агентству триста тысяч рублей. Надо бы, конечно, чтобы Катя эти траты возместила. Но от нее ничего не дождешься, если только драк и пьяных скандалов. А я этого в день в своей свадьбы очень не хочу». Гоген Солнцев

Напомним, что Гоген Солнцев после трех лет брака расстался с Екатериной Терешкович. Уже 27 октября он снова женится. Пока фрик скрывает от общественности свою новую пассию, сообщает «Собеседник».

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