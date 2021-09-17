«У меня все руки и ноги синие»: Солнцев заявил, что устал от пьяных дебошей Терешкович

Как отметил фрик, из-за постоянных возлияний его жена очень плохо выглядит.

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что для него стало полной неожиданностью новость о предстоящем разводе с супругой Екатериной Терешкович. Еще несколько дней назад она клялась шоумену в любви, но все резко изменилось в один миг.

По словам Гогена Солнцева, он поставил супруге ультиматум. Или она бросает пить или они расстаются. Екатерина выбрала второй вариант. Как заверил фрик, его жена продолжает пить горькую литрами.

«Я устал с этим бороться. Нет никаких сил. Старуха напивается и устраивает пьяные дебоши. У меня все руки и ноги синие. Из-за постоянных возлияний она так плохо выглядит. В студии Андрюши Малахова все восхищались ее внешним видом. Если посмотреть правде в глаза, то выглядит она ужасно». Гоген Солнцев

Напомним, что жена Гогена Солнцева, которая старше его на 26 лет, решила развестись с фриком. Она пришла в студию к телеведущему Андрею Малахову и заявила, что хочет найти себе нового спутника жизни, сообщает «Собеседник».

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