«Обладает авторитетом»: Минкультуры – о назначении Хабенского худруком МХТ имени Чехова

На важном посту известный актер заменит Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.

В Министерстве культуры прокомментировали назначение актера и режиссера Константина Хабенского на должность художественного руководителя одного из самых популярных театров Москвы — МХТ имени Чехова.

«Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности». Министерство культуры

Добавим, что Сергей Женовач покидает высокий пост по собственному желанию.

Напомним, что за время его руководства было выпущено более десяти премьер. При этом три из них подготовил сам Женовач.

Известно, что Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства, сообщают РИА «Новости».

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