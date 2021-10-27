«Люди, особенно наши коллеги, не прощают успеха»: Мохов рассказал, почему у Зудиной мало ролей

Как отметил актер, сегодня многие лают из подворотни.

Актер Александр Мохов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему после смерти мужа у актрисы Марины Зудиной стало мало ролей в театре.

«Процитирую Олега Павловича: «Люди, особенно наши коллеги, не прощают успеха». Что уж греха таить. Именно за мощной стеной Олега Павловича Марина была много лет. Успешная, играла много ролей. В несчастье за нас искренне переживают. А вот победы и успехи никто не разделит». Александр Мохов

Как отметил Мохов, он видел и читал скабрезные статьи о Зудиной.

«Почему о Марине не говорили, когда Табаков был жив? А теперь лают все из подворотни. Сейчас воспоминания и свои отношения с Табаковым начинают публиковать. В чем смелость? Марина держит удар, не обливает никого грязью. У каждого сейчас своя правда», — заметил Мохов.

Ранее Марина Зудина и сама жаловалась, что ей стало доставаться мало ролей в театре. Случилось это после того, как худруком Московского театра имени Олега Табакова стал Владимир Машков.

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