«Это Архарову плющит!»: Башаров показал сообщения от бывшей жены, поступившие Шевырковой

Как отметил актер, его бывшие супруги списываются между собой.

Актер Марат Башаров в Instagram показал массу сообщений, которые отправила его бывшая жена, актриса Екатерина Архарова, другой его экс-супруге — Елизавете Шевырковой.

«Это Архарову плющит! Пишет моей бывшей. Если у кого остались вопросы в адекватности Архаровой, пишите Шевырковой! Было у меня две официальные жены. Теперь они списываются!» Марат Башаров

«Ну списываются. И что в этом такого», «Просто Архаровой нужна подруга», «Вы — классный. Вот они и не угомонятся», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марат Башаров в 2014 году женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через несколько месяцев супруга актера оказалась в больнице с переломом носа и сотрясением мозга. В 2015 году пара развелась.

В 2017 году Марат Башаров сыграл свадьбу со своей поклонницей Елизаветой Шевырковой. В 2018 году Шевыркова оказалась в больнице с переломом носа. Через год пара развелась.

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