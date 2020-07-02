«Какое счастье»: Екатерина Архарова увезла 10-месячного сына в Италию

Екатерина Архарова счастлива в браке с бизнесменом, совладельцем рыбного ресторана Артемом Илясовым. Девушка встретила его вскоре после развода с Маратом Башаровым. Как известно, их расставание было очень шумным, так как она обвинила актера в рукоприкладстве. Теперь двоюродная племянница актера Эммануила Виторгана предпочитает не вспоминать о неудачном браке. Более того, в августе 2019 года она впервые стала мамой. В 44 года она родила сына Даниила.

Архарова пока предпочитает скрывать лицо наследника. Она поражается тому, как быстро растет ребенок. По ее словам, малыш уже умеет говорить слово «мама». После отмены самоизоляции супруги в парке-отеле, а 2 июля вовсе уехали из страны. Актриса сообщила, что увезла малыша в Италию. На новом фото она предстала в шортах-бермудах и футболке. Екатерина держала на руках подросшего сына и улыбалась.

«Какое счастье! Наконец-то мы всей семьей в Риме! Жизнь сразу заиграла другими красками и дышать стало легче», — похвасталась она.

Поклонники удивились тому, что девушка смогла уехать в Европу. После пандемии коронавируса у большинства стран границы закрыты. Однако с 1 июля 14 стран ЕС открыли свои границы. По некоторым данным, приезжающие в Италию граждане из других стран должны проходить карантин с соответствующим санитарным контролем.

Многие пользователи Сети были рады за Архарову. Они надеются, что она сможет отдохнуть и показать малышу красоты другой страны. «Лето — это много света, это поле, это лес, это тысячи чудес!!! Семья — это что-то нереально сложное и очень ценное для всех», «Очень красиво», «Круто!», — прокомментировали пост подписчики.