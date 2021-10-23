«Выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность»: Сафронов ответил на обвинения Башарова

По словам иллюзиониста, не исключено, что актер введен в заблуждение.

Иллюзионист Сергей Сафронов в Instagram ответил актеру Марату Башарову, который ранее о нем нелестно отзывался. По словам иллюзиониста, не исключен вариант, что артист был введен в заблуждение насчет некоторых вещей. И вводит в заблуждение всех остальных.

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне. В правовом поле я намерен с клеветой в свой адрес бороться и в дальнейшем». Сергей Сафронов

По словам Сафронова, утверждения Башарова о том, что кто-то подал на него в суд – ложь. Это можно проверить через судебные ресурсы, которые находятся в открытом доступе. Как заметил Сафронов, коллеги и артисты поддержали его в той ситуации.

Ранее Марат Башаров заявил, что для него больше не существует такого человека, как Сергей Сафронов, потому что тот повел себя как крыса. В частности, стал плохо говорить о всех участниках и ведущих «Битвы экстрасенсов» после скандала со взятками за прохождение испытаний. Он иллюзиониста, по собственным словам, больше не осуждает и не поддерживает.

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