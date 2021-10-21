«Понял, насколько вам, бедным, тяжело»: Марат Башаров пожалел женщин

Актера Марата Башарова спросили, какой своей ролью он гордится больше всего. 47-летний артист, не задумываясь, назвал сериал «Думай как женщина» 2013 года. А все потому, что в этой комедийной картине ему довелось сыграть представительницу прекрасного пола и ощутить, насколько это другая жизнь.

«Я понял, насколько вам, женщинам, тяжело жить. Гораздо тяжелее, нежели мужчинам, — признался Башаров в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Вы бедные-несчастные, вам очень тяжело. Полгода я был в образе женщины… Это ж постоянно задувает под юбку, очень холодно. Ногти. Где-то почесалась — стрелка пошла на колготках. Ну со стрелкой стыдно ходить, надо менять. Глаз почесала — у тебя там ресничка отклеилась или тушь потекла. Это надо все брить постоянно… Я брил почти через день грудь, руки».

Марат пожалел женщин за ношение каблуков, сам он тоже снимался в этой обуви. А еще он признал, что очень тяжело всегда сидеть со сдвинутыми ногами.

«Я горжусь, наверно, тем, что полгода прожил женщиной и понял, насколько вам, бедным, тяжело», — подытожил актер.

Ведущая шоу с иронией отметила, что когда мужчина издевается над своей женой морально и физически, это тоже очень тяжело, и Башаров согласился с ней.

больше по теме Милонов потребовал отправить Башарова мыть общественные туалеты за избиение жен По словам депутата, актеру плевать на мнение людей и на своих жертв.

Напомним, что артист стал известен не только благодаря своим ролям, но и скандалам с избиениями жен, широко освещавшимся в прессе.

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