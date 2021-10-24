«Посмотрите на этих малышек!»: Анастасия Костенко запечатлела дочерей в одинаковых свитерах

Модель Анастасия Костенко устроила для двух своих дочек день примерки теплых вещей на зиму. Свежей фотографией маленьких модниц знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Милана и Ева позировали для мамы в кофейных свитерах с оленями и утепленных джоггерах.

Анастасия призналась, что раньше с трудом подбирала одежду для детей. Костенко боялась, что может прогадать с толщиной ткани или фасоном изделия. Однако опыт и неудачные попытки в прошлом превратили модель в гуру покупок для дочерей.

«Вы только посмотрите на этих малышек! Вчера весь вечер мы занимались примеркой одежды. Раньше для меня это был настоящий стресс! Я переживала, что мой ребенок будет замерзать или наоборот — потеть как не в себе. Со временем набила руку и знаю, на каких вещах экономить никогда нельзя!», – призналась Костенко.

Напомним, ранее Анастасия Костенко поделилась подробностями протекания третьей беременности. Знаменитость уже на 37 неделе и готовилась к родам. Но будущий наследник футболиста Тарасова не спешит появиться на свет.

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